Le squadre Under 16 e Under 14. Pallanuoto, i giovani dell’Azzurra in gran forma

Il club, al pari delle altre società del nuoto pratese, sta riorganizzandosi in termini logistici per far fronte all’imminente indisponibilità della piscina di via Roma (nella quale entro fine mese dovrebbero partire i lavori di sostituzione delle mattonelle del piano vasca e della vasca stessa, con l’obiettivo di terminare l’opera entro Natale, ndr).

Nel frattempo però, l’Azzurra ha già ripreso le competizioni e, per almeno quanto riguarda il settore della pallanuoto, sono già arrivati i primi risultati da una serie di tornei giovanili di respiro nazionale disputati di recente.

Pochi giorni fa, gli U16 di mister Antonio Rugi hanno preso parte ad esempio ad un collegiale ad Ancona, cogliendo due vittorie: i giovani atleti pratesi hanno battuto 8-7 gli Osimo Pirates e 9-6 il Npn Fermo, perdendo di misura con Perugia (con gli umbri impostisi per 4-3).

Buoni anche i riscontri ottenuti dagli U14 di coach Magi, che proprio poche settimane fa erano peraltro stati premiati dal commissario tecnico della Nazionale, Alessandro Campagna, nell’ambito di un torneo svoltosi a Roma.

E nella prima tappa del "Torneo Calcaterra Challenge" di categoria, hanno conquistato il settimo posto finale regolando per 5-4 i pari età dell’Aquademia. Occhio infine alla pallanuoto femminile, con la prima squadra ("nata" nel 2020, in piena pandemia) che nella scorsa annata ha disputato il campionato d Serie B e che in questa stagione punta a crescere ulteriormente.

Al pari della formazione U14, che pochi giorni fa ha svolto un allenamento congiunto a Firenze con le agoniste della Rari Nantes.

Giovanni Fiorentino