Le tre novità emerse dall’assemblea dei soci. Bilancio, le perdite sono già state sanate

PISA

I dettagli saranno resi noti soltanto nei prossimi giorniù, quando i documenti verranno evasi, protocollati e messi a disposizione in camera di commercio, ma dall’assemblea dei soci del Pisa Sporting Club dello scorso 28 ottobre emergono comunque tre spunti interessanti. Prima di tutto la società ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024. "A seguito della perdita registrata pari a 17.243.219,81 euro, il patrimonio netto della società, al netto della stessa, si mantiene positivo e pertanto non si rendono necessari interventi straordinari per la ricostituzione del capitale sociale, oltre a quelli già effettuati nel corso dell’esercizio". Dalla nota è l’unico dato per il momento a disposizione, depositato con pratica protocollata lo scorso 13 novembre, ma la perdita, dovuta per lo più agli investimenti, è già contenuta e ricostituita dai soci. Tutti i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, tra cifre di calciomercato e investimenti, ma sappiamo che lo scorso 27 giugno Knaster, tramite la sua holding, Ak Calcio, aveva inserito nel Pisa la cifra di 42 milioni 497 mila e 500 euro, portando l’investimento nel Pisa complessivo nel Pisa a 80 milioni e l’aumento del limite di capitale sociale da 50 a 100 milioni per la società con sede a Malta. Tra il giugno e luglio scorso inoltre, ma fiscalmente sarà considerato per il bilancio 2025, il Pisa aveva deliberato la fusione di alcuni asset mediante incorporazione delle società ‘Centro Sportivo Repubblica di Pisa’ e ‘Pisa Sporting Club Real Estate’ all’interno della società ‘Pisa Sporting Club Srl con lo scopo di razionalizzare e incorporare queste due società per facilitare l’operatività e l’intestazione degli appalti per il centro sportivo e lo stadio.

La seconda notizia che emerge dal verbale è la conferma del consiglio di amministrazione e delle quote. "Ak Calcio - si legge nella nota - è titolare del 75% del capitale sociale ed è rappresentata da Stephen Gauci in qualità di amministratore", mentre "Magico Srl, con sede legale a Milano, è titolare del 25% del capitale sociale, ed è rappresentata da Giuseppe Corrado in qualità di amministratore". Oltre a Gauci e Corrado erano presenti, tutti confermati, gli altri componenti del direttivo: Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Giovanni Corrado e Francesco Burdese.

La terza notizia che emerge dal verbale del consiglio è il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027. Il mandato conferito nel 2022 alla società Erns&Young, leader mondiale per la revisione dei conti, è infatti terminato e il nuovo incarico è stato conferito, col parere favorevole del sindaco revisore Antonio Moretti, alla società Rsm Spa, che fa capo alla Rms International, la stessa di Rsm Malta, che aveva curato la revisione dei bilanci della società di Knaster.

Infine ieri, nella sede di via Cesare Battisti, si sono presentati, per un controllo standard a tutte le società, i funzionari della Covisoc che non hanno registrato alcun problema nei pagamenti.

Michele Bufalino