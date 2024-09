Lecco, stop alla pareggite. Ilari è sentenza nel finale

Un gol di Ilari nel recupero regala i tre punti al Lecco: colpo del 2-1 in mischia, boato del Rigamonti-Ceppi. La prima occasione è per la Triestina con Ballarini che spreca da centro area. Al 12’, slalom di Louakima che sbaglia da buonissima posizione. Minuto 25: Ilari serve in profondità Galendro che tira prontamente, ma la conclusione finisce sul corpo di Roos in uscita disperata. Il Lecco attacca e passa: su angolo svetta Celjak (nella foto) che di testa spedisce in rete. Ma la formazione lecchese si distrae e la Triestina conquista un calcio di rigore (per un fallo di Celjak) che Attys trasforma: l’1-1. Nel secondo tempo il Lecco attacca, ma succede poco fino al gran finale: rimessa laterale e zampata di Ilari per il gol che permette al Lecco di rimanere nei quartieri altissimi.