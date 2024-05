Atletica, clamoroso Fabbri: settimo al mondo di sempre, a un passo dal record italiano

Modena, 1 maggio 2024 – Clamoroso Leonardo Fabbri a Modena. L’argento mondiale firma uno straordinario lancio di 22,88 all’esordio stagionale all’aperto, sulla pedana bagnata dalla pioggia. È la migliore prestazione mondiale dell’anno nel peso, sfiorando lo storico record italiano di Alessandro Andrei (22,91 nel 1987) mancato di soli tre centimetri. Un risultato eccezionale per il gigante fiorentino dell’Aeronautica che diventa il settimo di sempre al mondo e il terzo all time in Europa, con un formidabile progresso personale di oltre mezzo metro: 51 centimetri aggiunti al suo primato italiano indoor di quest’anno, il 22,37 del 10 febbraio a Liévin.