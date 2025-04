Lesione al midollo spinale, Roccati lancia la Wings for Life World Run

Il 4 aprile è la Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, secondo fonti dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) sono più di 15 milioni nel mondo. Le cause delle lesioni sono nella maggior parte dei casi incidenti stradali e traumi da cadute.

Il prossimo 4 maggio è in programma la Wings For Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo, che porterà il 100% del ricavato alla ricerca. In concreto, in 20 20 anni la Fondazione Wings for Life ha finanziato 324 progetti di ricerca e dal 2014 ha raccolto 51,93 milioni di euro.

Michel Roccati sa che è anche grazie a questi fondi che è tornato a camminare, dopo essere finito su una sedia a rotelle dopo un incidente in moto nel 2017. E ha accettato di raccontare a Marcello Ascani la sua giornata di 24 ore in cui racconta le novità scientifiche sulla ricerca sulle lesioni midollari.

“Vivo con una batteria sottocutanea nella pancia, che alimenta una serie di elettrodi impiantati a livello della colonna vertebrale” ha spiegato Michel, seguito dal team svizzero NeuroRestore, diretto dal neuroscienziato della École Polytechnique Fédérale de Lausanne Grégoire Courtine. “Gli elettrodi agiscono come un ponte, che ‘salta’ la lesione midollare e invia degli stimoli elettrici ai muscoli che così si contraggono, facendo muovere le gambe”.

Alla Wings For Life World Run del 4 maggio, che in Italia partirà alle 13 e contemporaneamente vedrà lo start in tutte le altre località del mondo coinvolte, non ha una distanza prestabilita da percorrere e grazie all’App Wings for Life World Run tutti i concorrenti sono in collegamento durante la corsa. In Italia si correrà a Milano City Life, a Ravenna, Aosta, Bibione, Roma, Verona, Monguelfo e Palermo Mondello. Tra i vip coinvolti il campione del salto con l’asta,

Armand ‘Mondo’ Duplantis, l’allenatore Jürgen Klopp che ha creato una sua squadra, Kloppo & Friends, a partecipazione libera tramite la app. Si può partecipare alla gara anche in sedia a rotelle (info su www.wingsforlifeworldrun.com).