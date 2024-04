L’evento AL ’BRAGLIA’. Una mostra-scambio per collezionisti

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e collezionisti domani mattina allo stadio Braglia. All’interno dell’impianto geminiano, precisamente presso l’hospitality Kerakoll Lounge, andrà in scena un importante ritrovo per tutti gli appassionati di cimeli e memorabilia legati al mondo del pallone. Sarà una mostra scambio, aperta a tutti, che si svolgerà dalla 9 alle 12,30: l’ingresso alla manifestazione sarà alla porta 9, sita in piazza Tien An Men sul lato della tribuna centrale. Interverranno collezionisti da tutta la penisola, e ci sarà davvero da strabuzzare gli occhi. Nell’occasione il Modena calcio effettuerà un’apertura straordinaria dello store, dalle 9 alle 12. Per recarsi allo stesso store, bisognerà passare attraverso lo stadio e sarà indispensabile essere accompagnati da uno dei componenti dello staff gialloblù presenti nell’impianto.