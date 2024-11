Limitazioni. C’è la sfida a Pian di Massiano. No alcol e cambia la viabilità

Limitazioni e restrizioni in occasione della sfida di domani Perugia-Ternana. In vista dell’atteso derby in programma alle 15 allo stadio Renato Curi, il Comune di Perugia ha annunciato una serie di restrizioni finalizzate a garantire la sicurezza pubblica. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha infatti emesso un’ordinanza che limita la vendita di bevande alcoliche e l’uso di contenitori in vetro e lattina, misure mirate a prevenire eventuali disordini tra le tifoserie.

Dalle ore 12 di domenica, nelle vie attorno allo stadio (indicate nell’ordinanza), sarà vietata la vendita di bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi. Questo divieto si estenderà fino a 15 minuti dopo la fine della partita. Inoltre, per un periodo di due ore successivo alla conclusione dell’incontro, sarà proibito vendere bevande in contenitori di vetro o lattina.

Per ciò che concerne la circolazione stradale, per consentire in condizioni di sicurezza il regolare afflusso dei tifosi ospiti nel settore di curva sud a loro riservato, verranno attuate le seguenti misure: dalle 12.30 alle 15 la circolazione sarà interdetta in via Cortonese nel tratto ricompreso tra Menchetti e Brocani ed in viale Centova nel tratto compreso tra la rotatoria e l’intersezione con viale Conti.

Si raccomanda ai tifosi di casa di non utilizzare le uscite in entrambe le direzioni del raccordo Perugia-Bettolle di Madonna Alta in quanto interdette.

Mentre i “Baracconi”, che rimarranno a Perugia per un’altra settimana, domani saranno sospesi dalle 10 alle 18.30, come chiesto dalla Questura per rilevanti motivi di ordine pubblico, per la concomitanza con l’incontro di calcio Perugia-Ternana.