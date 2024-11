L’Imolese cala la ’manita’. Melloni è super con tre gol

IMOLESE

5

TUTTOCUOIO

0

IMOLESE: Adorni; Garavini, Ballanti (23’st Ale), Elefante, Barnabà, Vlahovic, Brandi (37’st Vasconcellos), Gasperoni (26’st Agbugui), Manes (26’st Manzoni), Pierfederici (dal 61’ Mattiolo), Melloni. A disp. Salgado, De Chiara, Raffini, Calabrese. All. D’Amore.

TUTTOCUOIO: Carcani; Lorenzini, Moretti, Haka (10’st Beghetto), Veron, Bardini (29’st Centonze), Salto (10’st Salvatore), Fino, Russo (37’st Sansaro), Acosty, Di Natale (10’st Benericetto). A disp. Dainelli, Ciotola, Severi, Del Rosso. All. Firicano.

Arbitro: Marchetti di L’Aquila.

Reti: 13’pt, 40’pt e 33’st Melloni, 31’st Mattiolo, 45’st Garavini.

Note: ammoniti Lorenzini, Russo, Brandi, Carcani, Fino.

Quanta Imolese, tanta, troppa, tutta in una volta. Il recupero dell’ottava giornata al Galli contro il Tuttocuoio è senza storia, dall’inizio alla fine: apre Melloni, chiude Garavini, per un pokerissimo che lancia i rossoblù al quarto posto in classifica al pari del Sasso Marconi a quota 18, avversario domenica dei romagnoli per un succoso scontro in chiave playoff.

Al 13’, il primo timbro sul match, con Melloni, puntuale nel ribadire in rete il pallone finito sul palo dopo l’insidioso tiro-cross di Barnabà. Pochi istanti dopo, i toscani reagiscono, ma Adorni dice di no: da quel momento in poi, sarà un assolo dell’Imolese. Il bis, soltanto sfiorato da Ballanti alla mezz’ora, arriva ancora dai piedi di Melloni, che al 40’ raccoglie al meglio il bell’invito di Gasperoni per battere Carcani e segnare il 2-0.

La musica non cambia nella ripresa, i rossoblù fanno la partita e il Tuttocuoio continua a subire. Brandi flerta col gol al 56’, Melloni fa lo stesso appena superata l’ora di gioco. Poi, il tris, questa volta a bucare Carcani è Mattiolo, servito dall’assist del neoentrato Agbugui, che dalla sinistra entra in area e lo serve al meglio: 3-0 e gara virtualmente sigillata. Due minuti dopo, i ragazzi di D’Amore calano il poker. Il protagonista è ancora Melloni, che di testa chiude al meglio un’azione cominciata sull’asse Mattiolo-Garavini.

Tripletta e pallone a casa per la punta classe 2000, che conferma il suo eccellente momento di forma, sfiorando poi in un altro paio di occasioni anche il quarto centro personale. Al novantesimo, il punto esclamativo, siglato da Garavini, sfruttando anche in questo caso l’assist di un ispiratissimo Agbugui: 5-0 e fine dei giochi.

L’Imolese si diverte e fa divertire.