L’iniziativa. In campo con una maglia speciale

L’Estra Pistoia in occasione della sfida di questa sera contro Brindisi scenderà in campo con un maglia speciale ’disegnata’ da Matthias Mariotti - studente del liceo artistico Petrocchi - e creata in occasione del "World Earth Day", la Giornata Mondiale di sensibilizzazione sui temi legati alla salvaguardia del pianeta. Una maglia ispirata all’arazzo Millefiori che si trova nell’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia. Nello specifico è l’apice di un percorso che mette insieme sport e cultura cittadina, grazie alla collaborazione di Fondazione Pistoia Musei. La maglia, cose come quelle che indossa abitualmente la squadra in occasione delle gare di campionato, è realizzata con tessuto Eco Micromesh, ovvero in poliestere al 100 per cento proveniente da plastica riciclata, e certificata GRS. Questo tipo di filato ha due vantaggi: si ridà vita a qualcosa che sarebbe stato smaltito, in particolare 13 bottiglie da mezzo litro di acqua per maglia, e il livello di acqua ed energia elettrica consumata nella produzione è meno impattante.