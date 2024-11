Spithill e Tita, classe per volare in SailGP: "Emozione al top: un’avventura unica"

L’Italia entra nel SailGP, la competizione velica che si disputa a bordo dei catamarani F50 foiling, simili a quelli utilizzati per l’America’s Cup 2017. Un ingresso ambizioso che vedrà il progetto tricolore al via con alcuni tra i migliori talenti nostrani e tanti elementi provenienti da Luna Rossa.

A partire da James Spithill, timoniere nell’ultima avventura in Coppa del sindacato italiano e ora Ceo e fondatore del neonato Red Bull Italy SailGP Team: "Penso che SailGP sia la cosa più emozionante che sia mai accaduta nello sport della vela – racconta il velista australiano – c’è un circuito di regate a livello globale, una stagione regolare e tante certezze in più rispetto all’America’s Cup. Tutti hanno stessa barca e attrezzature, i dati sono aperti, si possono confrontare e analizzare. Questa competizione premia le buone capacità di navigazione".

Anche se si tratta del debutto, il team italiano è molto ambizioso, come testimoniano le scelte operate da Spithill in fase di selezione dell’equipaggio: come stratega ci sarà la velista italiana Giulia Fava, vincitrice della prima Women’s America’s Cup, due volte medaglia di bronzo ai Mondiali 420 e argento Mondiale ed Europeo in Nacra 15, come Flight Control Andrea Tesei, esperto trimmer di Coppa America ma anche Kyle Langford, tre volte campione SailGP e i grinder Matteo Celon ed Enrico Voltolini, oltre ad Alex Sinclair. Il coach sarà Philippe Presti, già coach di Luna Rossa. Ma soprattutto ci sarà Ruggero Tita, considerato uno dei talenti più cristallini della vela internazionale, come testimonia il suo palmares che conta 4 mondiali con il Nacra 17, 3 titoli europei e due ori olimpici sempre in coppia con Caterina Banti. Dopo l’esperienza alla 37^ America’s Cup con Luna Rossa, il fuoriclasse di Rovereto sarà la punta di diamante del Red Bull Italy SailGP Team: "E’ stato un anno veramente incredibile e adesso – dice – il SailGP con un team italiano, uno dei miei sogni. Esserci come Italia mi riempie di orgoglio, la squadra è esperta e ha tanti velisti di valore assoluto. Ci vorranno tante ore in acqua e fare un po’ di esperienza insieme per riuscire a trovare l’amalgama giusta – aggiunge Tita – così potremo avvicinarci al livello dei primi che è veramente altissimo. Però l’idea è di provarci, con il massimo delle energie. Sarà veramente una bella avventura".

SailGP vedrà 12 nazioni in gara e 14 tappe su 5 continenti, con il via questo week end a Dubai. La tappa italiana sarà invece il 6-7 settembre 2025 a Taranto.