Una meta per tutte. Scarlet Phoenix al debutto. Il touchdown delle ragazze contro la violenza di genere

È il giorno del debutto ufficiale delle Scarlet Phoenix, che sfideranno le inglesi delle Titans Manchester. Lo sport è il football americano femminile ed è anche questo a fare un certo effetto, perché raramente se ne parla a Milano e dintorni in cui è il settore maschile (Seamen su tutti) a dettar legge.

L’incontro che si svolge presso il centro sportivo comunale di Garbagnate Milanese, non sarà solo una sfida agonistica (si spera la prima di una lunga serie), ma anche una vera e propria festa per il football americano in Italia e soprattutto per il movimento femminile che rappresenta questo sport. L’obiettivo è quello di restituire attenzione e centralità alle “quote rosa“ dando nuova linfa a un settore che ambisce alla crescita.

Le Scarlet Phoenix hanno ultimato con impegno e concentrazione la preparazione al match, in intense sessioni di allenamento in cui lo staff tecnico ha avuto a disposizione diverse ore per perfezionare schemi, strategie, ruoli e testare l’intero team.

La sfida contro le inglesi verrà disputata nella formula 7 contro 7, un adattamento che consentirà alle ragazze di Manchester, abitualmente impegnante nel football a 11, di confrontarsi in campo con un nuovo team tutto italiano.

Tra le tante novità spicca quella dello staff tecnico con l’arrivo di coach Dario Leone, che si unisce all’head coach Davide Lupatelli. Quest’ultimo porta sulle spalle una carriera da giocatore ventennale (ha militato nei Marines e Ducks) e allenatore sia nel settore maschile sia in quello femminile, mentre Leone ha un bagaglio di grande esperienza, affinata grazie alle sue collaborazioni con tecnici statunitensi provenienti da NCAA e NFL. Oltre che da Lupatelli e Leone, la dirigenza delle Scarlet Phoenix è composta da figure di grande esperienza come Marisa “Red” Carosi, Michele Corso, Ottavio Mengo, Toio Munerol, Carlo Vailati e Fabrizio Spanò. Di recente si è unito al team anche Den Rasoli, uno tra i pionieri del football femminile in Italia e fondatore delle Sirene Milano, confermando in questa maniera la forte volontà di AGWA di investire nel progetto.

L’evento rientra in un contesto particolare visto che la giornata avrà inizio con un workshop intitolato: “Donne e Sport: una storia ancora da scrivere”. Di fatto un’occasione di riflessione sul ruolo della donna all’interno del mondo sportivo e nella società in vista della settimana internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro punta a sensibilizzare la comunità sportiva su temi cruciali di parità di genere e inclusione ed è organizzato dalla Federazione AGWA, è il primo passo concreto del progetto “Back In The Game” avviato lo scorso febbraio.

L’iniziativa ha ricevuto non solo il patrocinio del comune di Garbagnate e della Regione Lombardia, ma anche il supporto del team di Milano-Cortina 2026 che ne ha riconosciuto i valori di accessibilità, inclusività e sostenibilità sociale e ambientale: una sinergia che mira a promuovere l’impatto dello sport anche in prospettiva dei prossimi giochi invernali. In campo, poi, lo spettacolo sarà garantito: la sfida contro le Titans Manchester è l’inizio di un percorso di crescita e successo non solo per le Scarlet Phoenix ma per tutto il football americano femminile nel nostro paese.