L’iniziativa. Jacobs apre a Desenzano un centro riabilitativo

Dopo la Jacobs Sport Academy, nata due anni fa, l’ex campione olimpico dei 100 metri, lancia il Jacobs Sports Center. A Desenzano, dove è cresciuto il velocista, una struttura per la riabilitazione fisica e mentale. Il progetto, spiega l’azzurro, "è finalmente realtà, un luogo dove crescere e migliorare ogni giorno. Non vedo l’ora di condividere il percorso con voi". Nello Sports Center saranno aiutati sportivi agonisti e non a cercare un equilibrio tra prestazioni e benessere psicologico. Giu.Lor.