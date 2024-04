L’intervista al coach. Brienza è nero: "Tutti devono dare di più»

Dire che Nicola Brienza è arrabbiato non rende l’idea di quello che sia l’umore del coach biancorosso a fine gara. Riesce a stento a trattenere tutta la rabbia che ha dentro, si prende qualche minuto prima di iniziare l’analisi della partita e poi parte subito forte. "Abbiamo bisogno che tutti quelli che entrano in campo diano qualcosa se vogliamo raggiungere un obiettivo fantastico, altrimenti ci accontenteremo di un obiettivo bellissimo". Parole che inquadrano alla perfezione ciò che è stata la prestazione dei biancorossi che sinceramente non hanno dato la sensazione di rendersi conto che per vincere bisogna lottare come se non ci fosse un domani perché nello sport nessuno ti regala niente e quando hai un obiettivo da raggiungere devi volerlo a tutti i costi. "Brindisi – prosegue il tecnico biancorosso – costa molto più di noi, ha giocatori di grande talento, sono venuti qui consapevoli di giocarsi la stagione e lo hanno fatto come si deve ovvero lottando con il coltello tra i denti esattamente come avremmo dovuto fare noi. Stiamo disputando una grandissima stagione e siamo andati al di là della più rosee aspettative arrivando ad aprile con la salvezza in tasca per cui sono contento ma visto che parliamo di play off se vogliamo rendere questa stagione leggendaria tutti devono dare di più. Ognuno ha il proprio ruolo e in quel ruolo deve fare di più se vogliamo andare ai play off altrimenti il 5 maggio ci troviamo sulla Sala a festeggiare la salvezza che è già un grandissimo risultato". Brienza continua a battere sul fatto che la squadra deve salire di livello se vuole andare a giocare contro le prime otto del campionato e certe prestazioni non sono giustificabili se il traguardo è questo, soprattutto non è giustificabile un certo atteggiamento. "Il problema non è l’approccio – conclude – dobbiamo essere più bravi. Se vuoi vincere in casa una partita che ti dà la matematica certezza dei play off non puoi prendere 96 punti. C’è da alzare il livello".

Maurizio Innocenti