L’intervista al tecnico. Baiano onesto: "Primo tempo non all’altezza. Avversari più motivati, si giocavano tutto»

"Abbiamo approcciato male alla partita e nel primo tempo non siamo stati all’altezza". Baiano spiega così la sconfitta dell’Aglianese, oltre che con la differenza di motivazioni. "Le motivazioni fanno sempre la differenza – dice –, loro si giocavano tutto in questa partita. E’ una questione inconscia, i miei giocatori sono andati in campo per vincere e potevano benissimo pareggiare la gara, in allenamento s’impegnano al massimo ma si vede che in questo momento la squadra non ha la percezione del pericolo". Anche gli episodi sono stati sfavorevoli. "Dopo i primi dieci minuti in cui siamo stati in difficoltà, non abbiamo concesso più nulla: loro hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato un gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, poi il rigore sbagliato ci ha tagliato le gambe".