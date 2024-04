L’intervista al vice-presidente degli Herons. Fabo, Severi fissa l’obiettivo: "Arrivare almeno in semifinale»

Ultima domenica di quiete per la Fabo Herons Montecatini prima della tempesta sportiva chiamata playoff che si abbatterà a partire dal 5 maggio su giocatori, staff, dirigenti e tifosi rossoblù. L’avvicinamento a gara 1 del primo turno contro Mestre scorre tranquillo e la società sta cercando di fare quadrato attorno alla squadra, promuovendo qualsiasi tipo di iniziativa utile ai giocatori per fare gruppo e compattarsi ancora di più. Dopo il ’Team Experience’ con Dino Meneghin di lunedì scorso al Cinema Imperiale, venerdì sera a cena tutta la famiglia Herons è stata ospite al Grand Hotel Croce di Malta del ’presidentissimo’ Vito Panati. "L’ambiente è carico, la società ce la sta mettendo tutta per trarre il meglio da ogni componente del gruppo squadra, lasciando lavorare il coach e il suo staff nella più totale serenità e senza alcun tipo di pressione" commenta il vice-presidente Stefano Severi, che però poi precisa: "Vorremmo superare in tutti i modi il primo turno perché credo che ce lo meritiamo e perché sarebbe il coronamento ad una stagione fin qui incredibile: la squadra è andata oltre le più rosee previsioni, è sempre stata nelle prime tre posizioni e ha conquistato un trofeo. C’è forse un pizzico di rammarico per la doppia sfida con la Pielle e per alcuni punti persi per strada, ma è un rammarico positivo: siamo dove dobbiamo essere e nei playoff ci giocheremo il tutto per tutto".

Il livello della competizione nella post-season sale vertiginosamente e dopo l’exploit di Roma la Fabo Herons ha chiuso con due sconfitte i due match di cartello del rush finale di campionato, giocati entrambi a Livorno con Libertas prima e Pielle poi. Severi però non pensa che i due precedenti possano costituire un campanello d’allarme: "Credo che fra campionato e playoff cambino totalmente le dinamiche: noi abbiamo tre giocatori che i playoff li hanno già vinti e questo ci dà tanta fiducia sul fatto che quando il pallone pesa di più i nostri giocatori possano rispondere presente e tirare fuori il meglio. Le due sconfitte che abbiamo rimediato nell’ultima fase della regular season le abbiamo rimediate in un ambiente del tutto particolare, perché giocare in un clima intimidatorio e aggressivo come quello che si crea a Livorno è una cosa che non fa bene né al basket né alla correttezza delle gare e credo che la Lega prima o poi dovrà affrontare questo problema".

Nonostante molti giocatori siano legati al club termale da contratti pluriennali, l’andamento dei playoff potrebbe incidere anche sulla futura composizione del roster, specialmente nel caso in cui il sogno Serie A2 dovesse materializzarsi: "Qualora i playoff ci dovessero garantire l’accesso alla categoria superiore allora sederci per valutare alcuni aspetti diventerà necessario – continua Severi –. Il futuro comunque non è attualmente un argomento all’ordine del giorno: anche a livello societario siamo concentrati totalmente sul presente".

Filippo Palazzoni