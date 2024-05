L’intervista. Coach Brienza non si scompone: "Domenica sarà un’altra storia»

Pistoia aveva la testa ai play off e questo è fuori di dubbio. Non è una giustificazione ma tenendo conto della stagione che hanno fatto i biancorossi si può capire. "Siamo pronti per parlare dei play off – dice Nicola Brienza – il focus è su questo. Per quanto riguarda la partita, mi dispiace non aver regalato una vittoria al nostro pubblico che è stato fantastico come sempre. Diciamo che avevamo la testa da un’altra parte, non va bene ma cercheremo di rifarci quando saremo in gara-3 giocando con una cattiveria agonistica che oggi non c’è stata. Non sono arrabbiato anche perché i tifosi ci hanno applaudito ed i ragazzi hanno fatto una stagione fantastica". Conoscendo Brienza è difficile pensare che non sia arrabbiato: certo nessuno si aspettava una partita giocata con il coltello tra i denti da entrambe le parti ma un po’ più di grinta quella sì. "Quando dico che non sono arrabbiato non è vero – spiega Brienza – ma devo anche pensare a ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Come ho detto mi dà fastidio aver chiuso il campionato con un record negativo di vittorie in casa e non aver regalato una soddisfazione ai nostri tifosi. Varese ha giocato con la mente libera e per certi versi anche noi pensando a domenica e questa è l’ennesima dimostrazione che quando non siamo collegati possiamo perdere contro chiunque ma sono sicuro che domenica scenderemo in campo con un piglio diverso". L’avversario al primo turno sarà Brescia, una delle grandi che Pistoia non ha ancora battuto. "Ad un secondo dalla fine eravamo accoppiati con Milano – dice Brienza – poi fino a che una partita non finisce non si può mai dire. Quando affronti Brescia sai di dover giocare la migliore gara possibile consapevole del fatto che potrebbe non bastare per sovvertire il pronostico. Lo scorso anno ci davano per spacciati ai play off ma noi non abbiamo avuto paura e non l’avremo neppure quest’anno". Maurizio Innocenti