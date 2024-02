L’Irlanda surclassa l’Italia: al Sei Nazioni azzurri ko 36 a 0

Dublino, 11 febbraio 2024 – Potenza, tattica, difesa e aggressività. Il gioco irlandese è un mix letale che non lascia spazio alle ripartenze azzurre: sei mete subite e un punteggio di 36-0 è il risultato della partita del Sei Nazioni contro i campioni in carica.

I ragazzi del ct Quesada non partivano di certo con i favori del pronostico: dopo il ko in casa contro l’Inghilterra, la nostra Nazionale ha dovuto anche fare i conti con un’infermeria sempre più piena e una formazione rivoluzionata, nonostante un rientrante Ange Capuozzo. Quanto all'Irlanda, invece, resta a punteggio pieno dopo il largo successo in Francia all'esordio.

La partita è praticamente a senso unico, con gli azzurri che faticano ad uscire da propri 22. L’Irlanda sfodera invece anche belle giocate, si diverte, andando a segno con tre mete nel primo tempo e tre nel secondo. Decidono il match le mete di Crowley (autore di 2 trasformazioni), Sheehan (doppietta), Conan, Lowe (premiato anche con il player of the match) e Nash, con trasformazione finale di Byrne. L’unico acuto dei nostri è un calcio, purtroppo sbagliato, di Garbisi, che avrebbe potuto smuovere il punteggio. Ma non trova i pali.

L’Italia resta quindi al momento la Cenerentola del torneo, in coda alla classifica dietro il Galles. Dopo la settimana di pausa, l'Italia affronterà la Francia a Lille, mentre l'Irlanda andrà a Twickenham per sfidare l'Inghilterra.