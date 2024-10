Lo show corre in autodromo. Dalla Tre Ore di Monza ai prototipi. L’atto finale per i titoli tricolori

Ultima tappa dell’Aci Racing Weekend a Monza. Ingresso libero a tribune e paddock per seguire le sfide decisive che assegnano i titoli tricolori. Da oggi a domenica l’autodromo sarà il teatro del finale di stagione dell’Aci Racing Weekendche vedrà l’assegnazione dei titoli tricolori nel Campionato italiano Gran Turismo Endurance, che culminerà con la spettacolare e attesa 3 Ore di Monza. Gli appassionati potranno tifare per i protagonisti della classe GT3, con equipaggi di spicco come Cazzaniga-Di Folco-Liberati su Lamborghini Huracan GT3 e Fisichella-Leclerc-Mosca su Ferrari 296 GT3, pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo. L’azione in pista non si ferma qui: l’Aci Racing Weekend vedrà sfidarsi anche i futuri campioni del motorsport internazionale nell’Italian F4 Championship. Spettacolo assicurato con la Formula Regional European Championship by Alpine, dove il neo campione Rafael Camara sarà sicuro protagonista di un’ultima prova stagionale, insieme agli oltre 30 piloti schierati sulla griglia della serie europea.

Tutto ancora da decidere, invece, nel TCR Italy, TCR DSG e nel Campionato italiano Sport Prototipi, che vede in testa il pluricampione Davide Uboldi. Un finale tutto da vivere, che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo giro. L’App “Monza Circuit” offrirà ai visitatori dettagli su tribune, punti di ristoro e tutte le informazioni necessarie per partecipare alle attività previste per questo atteso weekend di gara.