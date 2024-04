Lucchese femminile. Juniores, 7 gol all’Academy Livorno. Ma cade una tegola: Galo infortunata

Larga vittoria nella penultima giornata di campionato, per la formazione Juniores della Lucchese Femminile. Le ragazze di mister Cordeschi battono 7 a 0 l’Academy Livorno. Sugli scudi Iris Galo autore di una tripletta, che poi purtroppo si infortuna ed è costretta a lasciare il campo. Buona la prova anche di Ilaria Orsi, che realizza una doppietta, mentre completano le marcature Gioia Meschi e Michelle Lanza.

Il match è iniziato subito con le rossonere molto aggressive e con le labroniche che hanno faticato per tutta la gara ad arrivare dalle parti del portiere Savoia. "Non riesco a gioire - spiega Cordeschi - , perché questa vittoria purtroppo porta anche l’infortunio a Galo. E’ un vero peccato, la ragazza si trovava in un periodo di forma invidiabile. Speriamo che non sia nulla di eccessivamente grave, ma dovremo aspettare gli esami strumentali per valutare la situazione".

Per l’Under 17 invece è arrivato un pareggio sofferto 1 a 1 contro il Pisa. Le ragazze di Cristofani hanno ben giocato, ma le neroazzurre passano in vantaggio nella ripresa, il definitivo pareggio delle rossonere è firmato da Valentina Milea. E’ arrivata purtroppo una sconfitta per l’Under 15 di Tognetti, contro la Fiorentina. Troppo forte la formazione gigliata, che ha tenuto bene il campo, ma questa battuta d’arresto non pregiudica l’ottimo campionato disputato.

Alessia Lombardi