Luna Rossa è l’alternativa. In finale con New Zealand

Sarà Luna Rossa contro Team New Zealand la Final Race delle Regate Preliminari dì Barcellona. Con un match race ancora da disputare, l’equipaggio italiano ha raggiunto la finale di oggi che vedrà la Silver Bullet tricolore opposta ai Kiwi nel primo (si spera) remake della finale dell’America’s Cup 2023 quando i neozelandesi si imposero 7-3. Sarà anche un’occasione per riscattare la prima delle Preliminary Regatta catalane dove Luna Rossa praticamente non ha regatato visto il guasto tecnico che le ha fatto perdere il foil per poi costringerla al ritiro. Una sfida ai detentori della Vecchia Brocca (per la prima volta in acqua a pochi giorni dalla sfida di Coppa America) ottenuta vincendo ad oggi 3 regate su 4, ultima quella di ieri contro Ineos Britannia: contro gli inglesi Luna Rossa ha dimostrato anche di saper attendere il momento giusto e non dover per forza sempre prendere l’iniziativa. Con Ineos è bastato cercare di rimanere vicini alla linea di partenza approfittando della mossa avventata degli inglesi penalizzati per aver superato il via 1“ prima dello scadere del tempo. Il bompresso appena oltre la linea ha condannato Ineos alla penalità spianando la strada a Luna Rossa che nel primo lato scappa via accumulando 400 metri di vantaggio. Di poppa poi la Luna di James Spithill e Francesco Bruni vola con picchi di 42 nodi pur con un vento in calo costante, al punto da costringere gli organizzatori a continue variazioni del campo di regata. Alla fine gli italiani chiudono in 23’56“ con 46“ di vantaggio sugli inglesi. Con 3 punti in classifica e la vittoria nello scontro diretto su American prima inseguitrice, Luna Rossa sfiderà oggi anche Alinghi nell’ultimo match race già consapevole di avere in New Zealand il vero avversario di questa quattro giorni di regate nello scontro diretto che chiuderà le ultime Preliminary Regatta prima dell’avvio della Louis Vuitton previsto per il 29 agosto.

Gianluca Sepe