Perugia: Ripartire dal Curi per inseguire i playoff contro il Sestri Levante

Dimenticare Arezzo e ripartire dal Curi. Tre partite, punti da recuperare sulle dirette concorrenti per non chiudere la stagione al triplice fischio. Darsi una possibilità in più, mettersi in discussione. "Dobbiamo pensare solo alla nostra partita – spiega l’allenatore Cangelosi – Ci troviamo in un mini torneo con quattro squadre e noi partiamo quarti perché siamo in svantaggio con tutte negli scontri diretti e dobbiamo cercare di fare il massimo. Se riusciremo a fare 3 vittorie avremo maggiori chances di giocare i playoff. Solo le ultime due partite si giocano in contemporanea, concentriamoci su di noi poi si vedrà cosa faranno le altre".

Di fronte ci sarà il Sestri Levante, squadra ancora in corsa per evitare la retrocessione diretta e tentare la via dei play out. "Mi aspetto una partita complicata – continua – . Il Sestri si giocherà il tutto per tutto, è una squadra difficile da affrontare, ci mette tanta voglia. L’Entella contro di loro ha fatto fatica nel primo tempo, hanno chiuso tutti gli spazi. Ci vorrà tanta pazienza, dovremo cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno".

Il Curi deve dare una mano, perché fuori il Perugia ha quasi sempre steccato. "Se una squadra ha avuto problemi per 17 partite, vuole dire che tali difficoltà sono un po’ insite nella squadra. Non sono riuscito ad inquadrare la grande differenza che fa questa squadra tra casa e fuori, visto che ha collezionato 31 punti in casa e appena 12 in trasferta. Con 5-6 punti in più era dentro ai playoff facilmente. E il Perugia per me è una squadra che doveva e poteva stare nei playoff. Quella di Arezzo si è complicata per diversi motivi, qualche giocatore non stava benissimo. Speravo che la squadra riuscisse a sopperire. Mi dispiace che non sia avvenuto, questa squadra può giocare in un certo modo, deve essere più convinta e coraggiosa".