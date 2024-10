Luna Rossa indomabile. Cade e si rialza: è 4-4

Più forte della sfortuna, degli errori e dei guasti. Luna Rossa quasi affonda nelle acque di Barcellona, ma trova la forza di risollevarsi, grazie alla maestria e alla tenacia del suo team. E non è solo una metafora visto che nella regata numero 7 della serie della finale di Louis Vuitton Cup la barca italiana va pericolosamente con la prua in acqua dopo un guasto, l’ennesimo di questa campagna di Coppa America, che sembrava aver messo una seria ipoteca a favore di Ineos sulla sfida. E invece la Silver Bullet, incerottata a tempo di record, non solo è tornata a regatare ma ha anche vinto Gara 8, riportando ancora in equilibrio la serie. Nel primo match race di giornata le due imbarcazioni si stavano ancora una volta equivalendo, con il primo lato che aveva visto Luna Rossa partire un po’ meglio, salvo poi registrare il recupero degli inglesi.

L’equipaggio italiano e quello britannico però sono molto vicini in termini di performance e così si arriva al primo cancello con un solo secondo di distacco tra i due. Qui accade l’episodio che deciderà la regata: un malfunzionamento all’armo del foil impedisce a quest’ultimo di abbassarsi dopo la manovra e Luna Rossa finisce rovinosamente in acqua. Una botta fortissima per lo scafo, con l’onda generata che si infrange sui pozzetti dove stanno timonieri, trimmmer e cyclor. Ci si rende rapidamente conto che non si tratta di una semplice caduta dal foil. Ineos intanto scappa via, continuando la sua regata.

Dopo poco arriva il gommone del team, comportando la squalifica per la barca italiana. A questo punto comincia la corsa contro il tempo, Luna Rossa parte vincendo il testa a testa del via, con Ineos che deve anche scontare una penalità per aver superato il boundary. Comincia l’inseguimento e la sfida ravvicinata con Ben Ainslie che non vuole mollare la barca italiana. Sarà solo nell’ultima poppa che la Silver Bullet riuscirà a scappare via, chiudendo con 16’’ di vantaggio e vincendo la regata. Una dimostrazione di forza, anche mentale e di team. Si tornerà in acqua oggi, con altre due match race ripartendo dal 4-4. Il timoniere di Luna Rossa, James Spithill: "Quando questi imprevisti continuano ad arrivare contro di noi e riesci a risolverli, significa che hai una squadra di campioni. Quando vedi che ancora una volta lo shore team, gli ingegneri strutturali saltano in barca e sono in grado di effettuare la riparazione, vuol dire che siamo tutti uniti: sono stati fantastici. Siamo stati impeccabili nella seconda regata".