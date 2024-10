Finale Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sa sempre reagire: è 4-4 con Ineos

Barcellona, 1 ottobre – Dopo l’avaria nella settima regata, con caduta dal foil, squalifica e sconfitta contro Ineos maturati in pochi secondi alla partenzas, in Gara 8 della finale di Louis Vuitton Cup si consuma l’ennesimo miracolo di Luna Rossa che ci sta abituando a grandi ribaltamenti e soprattutto a tenerci con il fiato sospeso. La barca italiana rattoppata a tempo di record dallo Shore Team in un’autentica corsa contro il tempo ha infatti vinto il secondo match race di giornata, riportando ancora una volta la serie di questa finale in parità. Tutto il team ha fatto qualcosa di straordinario visto che meno di un’ora prima sembrava impossibile rivedere la barca italiana in acqua e invece la Silver Bullet è tornata a gareggiare, ha vinto la partenza, con Ineos anche costretta a scontare una penalità per aver superato il boundary, si è portata avanti e non ha più mollato la leadership pur dovendo sopportare i ritorni della barca inglese. Ben Ainslie ci ha provato in tutti i modi, sfruttando la maggior pressione e una velocità di punta a tratti più elevata ma non è bastato per avere ragione di James Spithill e Francesco Bruni, che al timone di Luna Rossa hanno guidato l’equipaggio verso una vittoria insperata. Il sindacato tricolore chiude con 16’’ di vantaggio, dopo un’ultima poppa in cui è riuscita a guadagnare quanto basta per tenere i britannici lontano. Anche in questa regata le due barche hanno svolto una parte della prova in parallelo per poi sopportare alcune separazioni. Luna Rossa ha retto l’urto, meccanico e psicologico, dopo i danni accusati nel primo match race di giornata e ha chiuso con grande personalità un punto che da morale e allunga ulteriormente la serie. Si tornerà in acqua già domani per altri due match race. La sfida è al meglio delle tredici regate e il pronostico è sempre più aperto.