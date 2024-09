America's Cup, Luna Rossa cade dal foil prima della partenza: Ineos vince e va sul 3-2

Roma, 30 settembre 2024 – Ineos passa nuovamente a condurre la serie della finale di Louis Vuitton Cup, con Luna Rossa perde gara 5 pagando caro un errore in partenza che ha visto la barca italiana cadere dal foil. La barca italiana perde il volo a 30’’ dal via e così per riacquistare velocità vede gli inglesi riuscire già a scappare via. La Silver Bullet non scivola mai troppo lontano dagli avversari, mostrando una buona velocità sia di bolina che di poppa ma è chiaro che il problema iniziale ha viziato l’esito finale del match race.

Luna Rossa passa ai cancelli quasi sempre al di sotto dei 10’’, riuscendo a non avere mai un gap superiore ai 200 metri ma ogni volta che arriva vicino a Ineos e in una posizione che potrebbe sembrare vantaggiosa per il sorpasso, Ben Ainslie e il suo equipaggio riescono a rispondere colpo su colpo senza offrire mai il fianco al sindacato tricolore.

Per Luna Rossa c’è una sola grande occasione di poter cercare il sorpasso, con il passaggio al penultimo gate che vede una manovra imprecisa da part dei britannici che vanno così a spanciare rallentando la loro navigazione: Luna Rossa si riporta a circa 50 metri, con l’ultimo lato di bolina che diventa così più avvincente ma i britannici trovano a metà del tratto una buona pressione che le consente di arrivare al Gate con circa 100 metri di vantaggio, mettendo la barca italiana nei propri scarti, e costringendola ancora una volta ad inseguire. Nell’ultima poppa Ineos incrementa il vantaggio a 170 metri, controllando gli ultimi attimi del match race. Alla fine Luna Rossa taglierà il traguardo con 12’’ di ritardo sugli avversari che chiudono il punto del 3-2. Alle 15.15 è prevista la partenza di Gara-6, con Luna Rossa chiamata a cancellare l’errore iniziale della regata precedente e provare a pareggiare nuovamente i conti.