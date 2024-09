Luna Rossa, primo ko. Ineos domina ed esulta. Ora c’è da battere Alinghi

È una Luna Rossa in chiaroscuro quella che chiude l’ultimo giorno del Double Round Robin di Louis Vuitton Cap. L’imbarcazione italiana incassa infatti la prima sconfitta nel trofeo preparatorio che deciderà la sfidante di team New Zealand per la 37esima America’s Cup.

A infliggergliela è Ineos Britannia al termine di una regata a senso unico per gli inglesi. Nel giorno in cui Luna Rossa avrebbe potuto chiudere il discorso primo posto nel girone sono arrivate la già citata sconfitta e la vittoria contro American Magic. Partiamo da quest’ultima, un match race spettacolare combattuto che ha visto l’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni vincere grazie ad una prova solida che visto il sindacato tricolore fare lo strappo decisivo dopo i primi lati.

La partenza viene vinta dagli statunitensi ma gli italiani sfilano parallelamente agli avversari accendendo un confronto a suon di incroci che impegna gli equipaggi a mantenere la massima attenzione alle precedenze e alle distanze. Verso la fine della prima bolina Luna Rossa comincia a guadagnare e chiude il primo lato in vantaggio di 14’’. Il gap tra le due imbarcazioni però sembra essersi ridotto rispetto alle regate delle giornate precedenti e il primo lato di poppa è meno brillante per gli italiani in confronto a quanto ci avessero abituato prima tanto che al secondo cancello il vantaggio è ridotto a 3’’. Comincia così un terzo lato fatto di sorpassi e controsorpassi che alla fine vedranno Luna Rossa guadagnare leggermente al Gate 3 passato con 7’’ di vantaggio sugli americani. È nella seconda poppa che Luna Rossa compie il passo decisivo per conquistare la regata iniziando a guadagnare in maniera più netta sugli avversari e arrivando al quarto cancello con 19’’. Vantaggio che viene rafforzato nell’ultimo lato di bolina, forse uno dei migliori di Luna Rossa in questa Luis Vuitton Cup, aumentando il gap a 26’’. Nell’ultimo lato Luna Rossa amministra il vantaggio e chiude in 23’24’’ con un vantaggio finale di 22’’ su American Magic.

Diverso invece è l’andamento della regata contro Ineos Britannia. Gli inglesi vincono la partenza e da lì in poi marcano stretto Luna Rossa ad ogni manovra dimostrandosi superiori in questo match race anche in condizioni di vento più forte (15-17 nodi). Alla fine Luna Rossa chiuderà con un ritardo di 25’’ sugli inglesi. La conquista del primo posto è dunque rimandata a questo pomeriggio, Luna Rossa dovrà vincere contro Alinghi per chiudere al comando il Double Round Robin. Nelle altre due regate di giornata Ineos batte gli svizzeri e American Magic supera Orient Express. Infine nel match race senza punti in palio New Zealand batte Alinghi.