Luna Rossa è implacabile: batte Orient Express e vola in semifinale della Louis Vuitton Cup

Barcellona, 5 settembre 2024 – Luna Rossa conquista matematicamente le semifinali della Louis Vuitton Cup. La barca italiana batte nuovamente Orient Express nel primo match race del Round Robin 2, confermandosi al comando e a punteggio pieno nella classifica.

Il sindacato tricolore supera i francesi con un distacco finale complessivo di 1’02’’, pur constatando la grande resilienza dei transalpini. Luna Rossa però dimostra di avere qualcosa in più, elemento evidente sin dalla partenza: l’imbarcazione italiana porta subito all’errore i francesi, spinti fuori dal boundary grazie a una manovra perfetta di James Spithill e Francesco Bruni.

Nonostante la penalità, Orient Express non perde troppo contatto con Luna Rossa. La barca italiana punta a una marcatura stretta dei rivali, senza prediligere il distacco come accaduto in altre regate: il vantaggio al primo gate è di soli 10’’. È di poppa però che il sindacato tricolore guadagna sempre di più, chiudendo così il secondo lato avanti di 27’’. Anche in questo caso però Orient Express si dimostra tutt’altro che un equipaggio “cuscinetto”, provando a rosicchiare qualcosa di bolina, ma a causa di una virata forzata dalle scelte di Luna Rossa, i francesi finiscono a oltre 400 metri di svantaggio e gli italiani passano al terzo cancello 37’’ prima dei transalpini.

Parte così la seconda poppa e Luna Rossa amministra il vantaggio resistendo a un piccolo ritorno di Orient Express, che tuttavia paga altri 3’’, avviandosi così verso l’ultima bolina che vede i francesi rosicchiare qualcosa grazie alla scelta del lato destro. Il vantaggio però è rassicurante per la barca italiana, che con l’ultima poppa si porta 600 metri avanti rispetto agli avversari. La barca italiana ha toccato in questa regata i 41 nodi, evidenziando tutte le potenzialità della Silver Bullet.

Nelle altre regate di giornata, match race pieno di colpi di scena tra American Magic e Ineos, con la sfida vinta dagli americani dopo una serie di errori, cadute dai foil, penalità per superamento del boundary (per gli inglesi) e strambate frettolose. Fino a pochi metri dalla conclusione della regata Ineos sembrava ad un passo dalla vittoria dopo che American Magic aveva mantenuto a lungo il comando. Alla fine Patriot taglia il traguardo con 13’’ di vantaggio sfruttando i tanti errori degli avversari. L’equipaggio guidato da Ben Ainslie è poi protagonista di un’altra regata da incubo, questa volta contro New Zealand: la barca inglese cade per tre volte dal foil e ogni volta che si riporta vicino a Taihoro finisce per fare i conti con le imprecisioni.

Come spesso è accaduto nei giorni precedenti poi, il vento ha cominciato a calare, rallentando la partenza di Alinghi contro American Magic. Gli svizzere escono vittoriosi dalla sfida contro Patriot, con gli americani che spanciano in diverse occasioni riuscendo solo nel finale a recuperare il gap, non completando tuttavia la rimonta. Per gli elvetici un buon punto che dimostra la loro crescita rispetto alle prime regate. A chiudere la giornata poi New Zealand contro Orient Express, con i francesi che al contrario della sfida contro Luna Rossa commettono subito un errore con la caduta dal foil nel pre-partenza che cancella ogni velleità ancor prima di passare la linea del via.