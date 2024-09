Luna Rossa, giornata da incubo alla Louis Vuitton Cup: sconfitta allo spareggio contro Ineos dopo il guasto con Alinghi

Barcellona, 9 settembre 2024 – Giornata da dimenticare per Luna Rossa. L’imbarcazione italiana perde contro Ineos Britannia lo spareggio per il primo posto nel Round Robin e quindi deve accontentarsi della seconda piazza in vista delle semifinali della Louis Vuitton Cup.

L'imbarcazione inglese ha dominato la regata sin dal via e ha chiuso con un vantaggio di 42 secondi.

Ineos vince il Round Robin grazie a un lunedì perfetto che ha visto la vittoria contro Orient Express, la sconfitta per squalifica di Luna Rossa contro Alinghi e la successiva vittoria nello spareggio contro la barca italiana.

Sarà quindi Ineos a scegliere l'avversario delle semifinali a cui accedono anche American Magic e Alinghi rispettivamente terzi e quarti. Le semifinali inizieranno il 14 settembre.