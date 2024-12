L’uomo partita. Caso, la migliore in gialloblù: "Dico grazie ai compagni»

Lo aspettavamo così da un po’ di tempo, e questa prestazione è stata il regalo di Natale. In una prestazione corale che ha regalato il secondo hurrà consecutivo al Modena, Beppe Caso (foto) è stato l’hombre del partido, risolvendo il match con il Pisa con una rete d’autore. "Grazie a tutti dei complimenti, se è stata la mia miglior prestazione da quando sono a Modena è merito anche della squadra che ha giocato una grande gara e mi ha aiutato, sentivo in ogni momento l’energia che i compagni mi trasmettevano". Finalmente il pubblico del Braglia ha ammirato il Caso che li aveva fatti impazzire, da avversario, quando militava nel Frosinone. Segno che la condizione, dopo mesi abbastanza tribolati nella scorsa stagione e qualche acciacco a inizio campionato, è finalmente arrivata al top: "È vero, venivo da un periodo in cui ero stato fermo e appena arrivato a Modena ho avuto degli infortuni, dovuti al fatto che dovevo recuperare la condizione in fretta. Adesso la forma piano piano è andata in crescendo, e col passare dei minuti recuperi quella serenità e quelle giocate che non riuscivi ad esprimere prima". Da qui alla fine dell’anno solare due partite, e già il giorno di Santo Stefano si torna in campo a Brescia, in una gara in cui la squadra si troverà di fronte il tecnico che la aveva allenata fino all’inizio di novembre: "Già, mister Bisoli. Lo devo comunque ringraziare, se sono il giocatore che sono è stato grazie a lui. Qui a Modena ha fatto un buon lavoro, ha salvato la squadra l’anno scorso e mi è spiaciuto aver potuto giocare soltanto pochi minuti per lui con la maglia del Modena. Il giorno di Santo Stefano non sarà facile, sappiamo tutti che è difficile affrontare le squadre allenate da lui, il Brescia in queste due prime gare della sua gestione non ha ancora subito gol. Dovremo scendere in campo con la mentalità mostrata in queste ultime due partite: mister Mandelli è un allenatore che prepara molto bene le partite e si vede dall’approccio che abbiamo".

Alessandro Bedoni