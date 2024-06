Manassero e Migliozzi, che Open. Da Cervia si vede fino a Parigi

Oggi sul percorso dell’Adriatic Golf di Cervia prende il via l’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna, una delle gare con la maggior tradizione del tour europeo. Il paese romagnolo si è vestito a festa e si prepara a vivere una settimana indimenticabile che culminerà, oltre che con l’epilogo della kermesse golfistica, con il passaggio del Tour de France.

Sui fairway i riflettori saranno puntati sul suo azzurro Guido Migliozzi e Matteo Manassero. Il primo fresco vincitore del KLM Open in Olanda è fortemente determinato a scalare ulteriormente il ranking continentale e mondiale per presentarsi da protagonista ai giochi olimpici di Parigi. Manassero, sfortunato nel giro conclusivo in Olanda, ha mostrato un miglioramento ulteriore. Già vincitore in stagione potrebbe far valere la conoscenza del percorso sul quale è stato protagonista in diverse occasioni da dilettante e riportare in Italia il titolo che manca dal 2016. "È difficile ma si può fare – ha commentato Manassero al termine della Pro Am, anticamera della gara –. Proveremo a dare una gioia ai tanti tifosi prima di concentrarci sulle Olimpiadi".

In campo tra i 156 al via molti tra i migliori giocatori del DP Wolrd Tour e ben due campioni Masters: lo statunitense Patrick Reed e l’inglese Danny Willett. Ambiscono al titolo i quattro giocatori che con Migliozzi sono nei primi 10 del ranking europeo: il giapponese Rikuya Hoshino (n. 4), lo svedese Jesper Svensson (n. 6), l’inglese Laurie Canter (n. 9) e lo spagnolo Nacho Elvira (n. 10), tutti a segno in stagione. Della partita anche Edoardo Molinari, Andrea Pavan, e Lorenzo Gagli, che ha un caddie d’eccezione: Borja Valero, ex centrocampista tra le altre squadre di Inter e Fiorentina. "Mi sono appassionato – ha detto – a questo sport fin da giovanissimo. Sono qui come caddie e sono contentissimo".

Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito. Il montepremi è di 3,25 milioni di dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore. L’ingresso all’evento è gratuito.