Manassero guida gli azzurri a Singapore. Molinari in Florida

Matteo Manassero torna in campo con altri sette azzurri nella prima tappa dell’Asian Swing, mini circuito del DP World Tour in Oriente. Oggi a Singapore il veronese sarà tra i più seguiti dopo la vittoria della scorsa settimana. Con lui Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Filippo Celli, assente più che giustificato Francesco Molinari che prende parte al Valspar Championship, torneo del PGA Tour in Florida. Il torinese cerca continuità di rendimento.