Mandelli "Quasi tutti a disposizione"

Alla vigilia della trasferta di Cosenza, la prima gara esterna della sua gestione, ieri Paolo Mandelli prima di essere coinvolto nella partita, ha dovuto giocoforza rispondere ancora sul suo nuovo ruolo di mister della prima squadra: d’altronde dopo il match con la Carrarese c’è stata la sosta ed evidentemente l’eco del cambio in panchina è ancora nell’aria. "Come ho letto questa mossa della società? Nella situazione transitoria di quel momento con una gara dopo pochi giorni credo che sia stata presa la decisione giusta, soprattutto perchè fare delle mosse affrettate poteva essere controproducente. Ma questo è un discorso che faccio a prescindere, valeva anche se al posto mio in Primavera ci fosse stato un altro tecnico. Poi mi sono ritrovato ancora qua anche dopo la sosta, per me è un grande attestato di stima e cercherò di dare sempre il massimo. Se ho garanzie per il futuro? Io sono nel calcio da tanto tempo e sin da quando ero giocatore nei ragazzi dell’Inter aspetto la lettera di conferma per la stagione seguente. Questo mondo non ha il posto fisso come nel film di Checco Zalone, per cui ne conosco le dinamiche e ne sono consapevole".

Si torna poi al calcio giocato, e la domanda inevitabile, alla luce dei tanti problemi che si sono trascinati dall’inizio della stagione, è sulla situazione fisica della squadra, e qui Mandelli dà risposte assolutamente confortanti: "A parte Alberti che non sarà disponibile per un po’ di tempo, l’unico assente sarà Botteghin che in settimana ha avuto un piccolo risentimento muscolare e per prudenza non lo abbiamo convocato. Gli altri sono tutti a disposizione e soprattutto quelli che hanno recuperato stanno bene e quindi per me sarà una difficoltà, comunque piacevole, dover fare delle scelte. Ovvio che Mendes, Gliozzi e Ponsi sono fuori da un po’ di tempo e quindi dovrò fare delle valutazioni che dovrò fare. Anche in base all’avversario, che è difficile da affrontare perchè ha nella fisicità la sua arma migliore, e non da ultimo proprio per questo alle condizioni del tempo. A Cosenza è prevista pioggia e quindi si giocherà inevitabilmente su un campo che potrebbe essere anche pesante. Sul modulo direi che dovremmo rimanere su quello della partita con la Carrarese, ma è anche vero che in queste due settimane abbiamo provato anche delle alternative sotto il profilo dello schieramento". In settimana si è respirato in allenamento un clima di serenità: "Le cose migliori in allenamento è quando fai le cose seriamente e allo stesso tempo riuscendo a divertirti. E questo fa sì che il livello si alza oltre che a livello tecnico anche a livello mentale".