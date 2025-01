Marcell Jacobs, debutto stagionale a Boston: orari e dove vedere la gara in tv

Boston, 31 gennaio 2025 – Scatta l’ora del debutto stagionale di Marcell Jacobs, che inaugurerà il proprio anno sportivo in occasione della terza tappa Gold del World Indoor Tour di scena a Boston domenica 2 febbraio. ''Boston, I'm coming! Manca pochissimo al debutto stagionale indoor”, ha commentato l’azzurro delle Fiamme Gialle sul proprio profilo ufficiale Instagram, “Sono pronto a dare il massimo e cominciare quest'anno al meglio!''

L’atleta italo-americano infatti farà il suo esordio stagionale nella serata italiana di domenica, atteso da un doppio impegno nei 60 metri piani, previsti attorno alle ore 22:15, con l’obiettivo di conquistare la finale in programma attorno alla mezzanotte, ovvero nel tardo pomeriggio americano. Alla vigilia della prima uscita stagionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 interverrà in conferenza stampa attorno alle ore 18 italiane al fianco del proprio principale rivale, ovvero l’atleta statunitense Noah Lyles in grado di ottenere la medaglia d’oro nei 100 metri piani durante i recenti giochi olimpici di Parigi 2024 e già vittorioso nella finale dei Mondiali indoor proprio durante lo scorso anno.

I favoriti

La concorrenza per ottenere la vittoria finale sarà altissima per il nostro Jacobs, poiché oltre all’americano Lyles (vincitore nella stessa specialità nel 2024 con 6”.43) e lo stesso velocista azzurro (campione ai Mondiali di Belgrado nel 2022 con ) scenderà in pedana anche lo statunitense Trayvon Bromell che aveva ottenuto l’oro ai mondiali 2023 con 6”.42.

Dove vedere Jacobs in tv

La terza tappa Gold del World Indoor Tour sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle ore 22 fino alla mezzanotte. Il prossimo fine settimana però non segnerà solo il debutto stagionale di Marcel Jacobs: oltre alla tappa dei Mondiali in quel di Boston, sono previsti anche altri meeting in tutta Europa che vedranno impegnati altri protagonisti dell’atletica azzurra. Da segnalare ad esempio le gare di salto con l’asta previste a Val-de-Reuil in Francia dove saranno protagoniste le azzurre Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) e Roberta Bruni (Carabinieri) in ambito femminile, mentre Claudio Stecchi farà il suo esordio per quanto riguarda la stagione di salto con l’asta maschile in quel di Miramas sempre sul suolo francese. A Rochlitz, in Germania, invece scenderà di nuovo in pedana il campione europeo indoor di getto del peso Zane Weir (Fiamme Gialle), con l’italo-sudafricano che cercherà di bissare il successo ottenuto soltanto una settimana fa in quel di Nordhausen .