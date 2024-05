"Marina Militare pronta per la trasferta contro Certaldo: sfida ininfluente ma determinata"

Sesta di ritorno per la Marina Militare, che si prepara alla trasferta contro il Certaldo, in programma stasera alla piscina di Colle Val d’Elsa alle 20.15. All’andata finì 5-9 e per i ragazzi con le stellette questa sarà una sfida ininfluente per l’esito della stagione, a differenza dei padroni di casa che ancora possono lottare per scalzare il Firenze Pn dal secondo posto disponibile per i play off. "Una trasferta in una vasca da 25 con spazi stretti, ambiente non proprio consono alle nostre caratteristiche e con un orario strano". il commento di coach Carlo Foti, che avrà a disposizione la squadra al completo.

C.T.