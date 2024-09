Marquez sulle nuvole, ma Pecco sorride

dall’inviato

Marquez si concede il bis. Da Aragon a Misano: tutto in otto giorni. Doppia vittoria e, diciamolo, la consapevolezza di potersi inserire (di prepotenza) nella corsa al Mondiale. Bagnaia? Secondo e non esattamente soddisfatto. "Alla fine – sono parole di Pecco – ha capito che questa gara non sarei riuscito a vincerla. Marquez andava forte, molto forte. Si quando l’asfalto era umido per la pioggerellina, sia quando si girava sull’asciutto. E poi la spalla... ovviamente il dolore un po’ si è fatto sentire".

Il sorriso di Marquez e le smorfie di Bagnaia, queste dunque le immagini che chiudono Misano 1 e danno appuntamento alla replica del Gp in calendario fra 15 giorni. Immagini rese nitide e delineate dalla domenica choc di Martin e del team Pramac. Jorge ha fatto tutto da solo investito da una boccata di ansia non appena la bandiera degli addetti alla pista ha segnalato pioggia (nemmeno tanto forte) in alcune sezioni del tracciato. Martin si è diretto di corsa al box per il cambio moto ed è andato subito in affanno, appena rientrato, mentre gli avversari giravani con prudenza, certo, ma senza problemi di bagnato. Finita qui? Macchè. Martin allora ha deciso che era già l’ora di tornare a riprendersi la Ducati da asciutto, ma al box Pramac erano ancora ai lavori in corso nell’allestirla. Un disastro.

Risultato. Mentre Marquez andava a prendersi la vittoria, Bagnaia soffriva ma si teneva la seconda piazza e Bastianini andava a completare il podio (tutto di Desmo), Martin finiva all’inferno. Tenendo sì ancora la testa della classifica ma con soli 7 punti di vantaggio su Bagnaia e da ieri di 53 su Marquez. Tutto insomma, potrà succedere.

Di nuovo la parola a Bagnaia. "In ogni caso devo essere obiettivo e ammettere che ho recuperato punti importanti nella classifica".

"Se poi mi chiedete – rilancia Pecco – se metterei la firma su un risultato così anche in occasione di Misano 2... beh, io dico di no. Per la prossima volta voglio vincere".

Marquez con livrea e tuta disegnati con i colori che erano stati di Fausto Gresini non ha dubbi: "Non è stata una gara semplice, ma quando ho preso la testa e ho iniziato a spingere ho capito che avrei potuto farcela". "Il titolo Mondiale? – domanda divertito –. Ci sono tante gare da correre e a me, al momento, interessa soprattutto vincerne qualcun altra, poi...". Poi si vedrà. E mentra Bastianini se la gode, Misano Circuit annuncia il numero di presenze record per questa gara-1 sulla pista romagnola (oltre 160mila spettatori nei tre giorni), Martin recita il mea culpa sull’occasione gettata al vento. "Ho deciso troppo in fretta di tornare al box – sottolinea –. Avremmo dovuto pensarci un po’ e poi capire se era il caso o meno di fare il cambio moto".