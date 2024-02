Marsaglia-Tocci, show per Parigi. Storico argento mondiale nel sincro

Ci prendiamo Parigi, intendendo il pass olimpico, e nel farlo scriviamo pure la storia. I Mondiali di Doha vedono un’Italia sempre protagonista.

La notizia di giornata è senz’altro il magnifico argento nei tuffi sincro dal trampolino da tre metri, firmato da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. E’ la prima medaglia iridata nella specialità nella storia dei tuffi italiani, e la prima medaglia per gli azzurri in questa rassegna.

E’ clamorosa la finale del nostro duo all’Hamad Aquatic Center, con i liberi sempre oltre i 65.00 punti, per una chiusura a 384.24 che rappresenta una quota d’eccellenza. Si confermano campioni del mondo i cinesi Long Daoyi e Wang Zongyuan con 442.41 punti; bronzo agli spagnoli Adrian Abadia e Nicolas Garcia con 383.28. Questo argento da incorniciare ci qualifica per le Olimpiadi e spalanca poi ogni possibilità a cinque cerchi. Andranno a Parigi anche Maia Biginelli e da Sarah Jodoin Di Maria, qualificatesi alla finale odierna dei tuffi dalla piattaforma. Nella dieci chilometri di fondo vinta dall’ungherese Rasovzky in 1h48’21“, Domenico Acerenza chiude in settima posizione con il tempo di 1h48’30“. Bene anche l’altro atleta tricolore in gara, Dario Verani, ottavo col crono di 1h48’30“. Entrambi si guadagnano il posto per Parigi, ma Verani dovrà cederlo a Gregorio Paltrinieri che già si era qualificato. "Sono contento di aver preso la carta olimpica attraverso una prova tattica e sofferta. Per me sarà un onore lasciare il posto a Gregorio Paltrinieri – dice il livornese campione del mondo della 25 km nel 2022 – perché è uno dei più forti nuotatori della storia".

Svanisce il sogno di medaglia di Giorgio Minisini e Susanna Pedotti, sesti nel doppio mixed tecnico di nuoto artistico.

Parte bene il Setterosa, a sua volta a caccia della qualificazione olimpica. All’esordio le azzurre della pallanuoto del ct Silipo batte 22-10 la Gran Bretagna. Domani c’è il Sudafrica. Oggi l’esordio tocca al Settebello, contro il Kazakistan, alle 17.

Nel nuoto artistico tocca invece a Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico. Minisini vorrà poi rifarsi nel solo tecnico maschile. Diretta RaiSport e RaiDue dalle 17.