Massese Attenzione ai cali di concentrazione. Vietato prendere sotto gamba la Cuoiopelli

Vietato sottovalutare l’impegno per la Massese, che alle 14,30 di oggi ospiterà al ‘Vitali’ il fanalino di coda Cuoiopelli, ultima con soli 4 punti e reduce da ben 10 sconfitte consecutive in campionato. L’ultima vittoria della squadra di Santa Croce sull’Arno, che figura anche come peggior difesa con 56 gol subiti e secondo peggior attacco con 13 reti all’attivo, è datata 10 novembre, quando in casa riuscì a centrare l’unica vittoria fin qui in campionato battendo 2-1 il Cenaia. L’altro punto i pisani lo hanno invece ottenuto alla quarta giornata grazie allo 0-0 strappato alla Pontebuggianese.

Tuttavia, per mister Pisciotta, che così come il capitano Vignali dovrà assistere alla sfida odierna e alle successive quattro dalla tribuna per via della squalifica di un mese ricevuta a seguito dell’espulsione rimediata in finale di Coppa Italia, il rischio che i suoi ragazzi prendano sotto gamba l’impegno contro i biancorossi non sussiste: si tratta "di un’occasione importante per rafforzare la nostra posizione", ha detto, visti soprattutto i contemporanei scontri al vertice che interessano da vicino i bianconeri.

Mentre le zebre cercheranno di replicare le prestazioni dell’andata e dei quarti di coppa contro la Cuoiopelli (vinte rispettivamente 0-3 e 0-6) per salire a quota 35 punti e restare saldamente in quarta piazza, lo Sporting Cecina, ottava a 28, ospiterà la Sestese, terza a 36, il Castelnuovo Garfagnana, secondo a 37 e sconfitto una settimana fa per 3-0 in casa proprio da Buffa e compagni, cercherà invece riscatto in casa del Viareggio, fermo a due lunghezze di distanza dai bianconeri esattamente come Cenaia e Pro Livorno, che a loro volta si incroceranno al ‘Favilli-Pennati’.

Per la sfida contro Turini e compagni, il tecnico siciliano potrà far leva sul grande entusiasmo che è tornato a regnare nello spogliatoio in seguito alla vittoria di domenica scorsa in terra garfagnina grazie a cui la Massese ha dimostrato a se stessa e agli avversari il proprio carattere, dopo che la sconfitta rimediata in finale di Coppa aveva un po’ abbattuto gli animi bianconeri. Pisciotta non potrà però contare su Romiti. Come accennato dall’allenatore, il difensore classe 2003 è acciaccato e non è stato possibile arruolarlo per oggi. Figurano, invece, fra i convocati sia Quilici che Cecilia, recuperati in extremis dopo che anche loro avevano accusato dei fastidi in settimana.