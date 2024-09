Massese Buona la prima in Coppa Italia: "Non ci poteva essere esordio migliore"

Risposta migliore non poteva avere Massimiliano Pisciotta dai suoi ragazzi. La Massese ha espugnato il “Necchi-Balloni“ facendo sua in extremis l’andata del primo turno di Coppa Italia. "E’ un risultato importante che ci lascia ben sperare per il futuro – spiega il tecnico degli apuani – perché ottenuto contro un Real Forte Querceta che ha una squadra con giocatori di categoria superiore. Non mi riferisco solo agli elementi più esperti ma anche ai più giovani che hanno comunque già conosciuto la serie D. Si è visto che in campo avevano un passo diverso dal nostro che, però, abbiamo tenuto botta e nella ripresa siamo riusciti a portarci in vantaggio. Dopo il gol c’è stata una fase nella quale abbiamo avuto accusato un calo dal punto di vista atletico e questo è un aspetto sul quale dovremo lavorare. Devo essere sincero: non mi aspettavo neanch’io questa grande reazione finale dei ragazzi. Ci hanno creduto sino alla fine e volevano fortemente la vittoria. Lo si è capito anche da come hanno festeggiato il gol. Non posso che essere orgoglioso di questo gruppo. E’ una grande famiglia dal magazziniere Beppe, persona incredibile, a Bossini, il più piccolo dei nostri giocatori".

La Massese ha dato un segnale importante in vista di domenica prossima quando inizierà il campionato d’Eccellenza. "Troveremo subito un’altra formazione con l’ossatura da Serie D come il Certaldo e non sarà facile – anticipa Pisciotta –. Noi dobbiamo continuare a lavorare tanto perché, come ho detto più volte, abbiamo cambiato molto e c’è da trovare l’amalgama. Contro il Real Forte Querceta ho visto tante cose che mi sono piaciute ma ovviamente ce ne sono altre da migliorare. La fase di non possesso, ad esempio, possiamo interpretarla meglio e quando attacchiamo possiamo farlo accompagnando l’azione con più elementi". Oltre a Vignali, che dovrebbe tornare a disposizione per metà mese, a Forte dei Marmi è mancato Bartolomei per un trauma distorsivo non particolarmente grave tanto che Pisciotta spera di recuperalo già per domenica. Era out per un virus intestinale anche Pasquini. Stasera la Massese effettuerà a Villa Cuturi, con inizio alle ore 21.00, la presentazione ufficiale della prima squadra che era stata rimandata per il maltempo.

Campagna abbonamenti

La società bianconera ha comunicato la partenza della campagna abbonamenti con questi costi: tribuna 140 euro, donne 90 euro, curva 30 euro. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti on line o direttamente presso la segreteria dello stadio tutti i giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30. Questi, invece, i prezzi dei biglietti per assistere ad una singola gara: intero tribuna 12 euro, intero tribuna donna 8 euro, invalidi tribuna 7 euro, under 18 tribuna 5 euro, intero curva 5 euro.

Gianluca Bondielli