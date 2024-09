Paradressage ai Giochi. Scatta l’ora delle azzurre a Versailles

Al via oggi alle Paralimpiadi anche le prove di equitazione, che nei giardini della Reggia di Versailles vedranno la prima gara di paradressage assegnare subito le medaglie individuali "tecniche". Ieri i cavalli delle amazzoni azzurre – la nostra Nazionale è tutta al femminile – hanno superato brillantemente l’ispezione veterinaria, il rituale "prequel" che vuole i cavalli-atleti fatti sfilare davanti alla apposita commissione per essere dichiarati "fit to compete". Condotti a mano sul "red-carpet" al passo e al trotto dai coach delle rispettive amazzoni "…hanno mostrato tutti una condizione smagliante – dice nel comunicato stampa il capo-équipe Alessandro Benedetti – e questo è un imput motivazionale molto importante perché da questo dipende tutto il resto: nel nostro team l’atmosfera della vigilia è ottima".

Oggi parte per prima di tutti i concorrenti (ore 9, Grado III) proprio una delle nostre atlete, la genovese Francesca Salvadé (foto Fise/Argenziano) alla sua quarta paralimpiade, questa volta con il baio di soli 7 anni Escari, poi la torinese Carola Semperboni sul collaudato tedesco di 19 anni Paul (ore 16,17 nel Grado I), infine la veterana plurititolata mondiale ed europea, nonché doppio bronzo paralimpico, la lucchese Sara Morganti con Mariebelle, femmina belga di 13 anni (ore 16,44, Grado I). Federica Sileoni, di Recanati, e Leonardo gareggeranno domani, mercoledì (Grado V, ore 15,29). Giovedì riposo, venerdì 6 gara a squadre (medaglie) e sabato 7 conclusione con il Freestyle (medaglie individuali "artistiche").