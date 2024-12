Massese C’è il Certaldo. Cecilia torna disponibile

La Massese vuol regalarsi un Natale sereno e per questo proverà a portarsi a casa l’intera posta in palio a Certaldo nella sfida che apre il girone di ritorno. Questo pomeriggio i bianconeri saranno chiamati ad affrontare una gara tosta contro un avversario in salute che viene da una striscia non banale di successi. E’ ancora più lunga, però, la striscia positiva della Massese che arriva da 10 risultati utili consecutivi e non perde una partita da due mesi e mezzo (l’ultima risale al 6 ottobre in casa contro il Castelnuovo Garfagnana ndr). I troppi pareggi, ben 6 nelle ultime 9 gare, sono stati, però, un limite.

Il Camaiore in un girone ha già "cannibalizzato" il campionato. Undici vittorie in quindici giornate senza nessuna sconfitta hanno consentito ai bluamaranto di creare il vuoto alle proprie spalle. In particolare sembra fuori dai giochi la Massese che deve fare i conti con un pesante -13 dalla vetta. L’obiettivo a questo punto rimane quel piazzamento nei play off mancato in extremis nella stagione passata.

Quest’oggi (ore 14.30) allo stadio comunale di Certaldo il tecnico Massimiliano Pisciotta ha recuperato in extremis Tommaso Cecilia, infortunatosi in settimana, che è rientrato tra i convocati ma in cabina di regia siederà quasi sicuramente l’esperto Antonio Brizzi. Davanti ci sarà da capire se è arrivato il momento di partire dal primo minuto per Andrea Vignali. Il capitano è tornato ma soltanto a mezzo servizio subentrando dalla panchina in alcuni spezzoni di gara. Bisognerà capire se ha maturato il minutaggio adeguato per aumentare la propria autonomia di gioco.

Anche questa domenica, grazie allo sforzo del pool sportivo di Station Versilia, il match esterno dei bianconeri sarà visibile in diretta streaming sul canale ufficiale youtube @massesecalcio1919yt. Dirette che stanno avendo sempre più successo e che nelle ultime trasferte hanno superato le duecento visualizzazioni.

Gianluca Bondielli