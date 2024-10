Massese Pisciotta ci crede: "Pronti a fare la partita"

La settimana di avvicinamento alla sfida contro il Real Forte Querceta sta procedendo con qualche problemino per la Massese per la febbre che ha colpito alcuni giocatori come Andrei e Vignali. Tutte situazioni che andranno valutate nel loro evolversi in questi ultimi giorni. Massimiliano Pisciotta (nella foto) resta positivo.

Si aspettava di ritrovarsi il Real davanti in campionato dopo averlo battuto due volte in Coppa?

"Ci sta perché sono una squadra forte, retrocessa dalla serie D. Hanno cambiato qualcosa e potevano aver bisogno di un momento di assestamento ma i valori li hanno. Mi attendo una gara diversa dalle due di coppa. Quelle dobbiamo metterle da parte e pensare che sarà tutta un’altra storia".

Finora la sua Massese non ha ancora pareggiato. Pura casualità?

"Direi di si. Il mio è un calcio propositivo. Cerco sempre di vincere le partite ma non si può dire che attacchiamo in maniera sconsiderata tanto da rischiare poi di essere beffati. Sinora non abbiamo mai preso gol su ripartenze degli avversari. Significa che cerchiamo sempre di mantenere la squadra equilibrata".

E’ soddisfatto del rendimento della squadra?

"Tranne che contro la Pro Livorno la prestazione l’abbiamo sempre fatta. Alla fine forse ci manca qualche punto per quanto abbiamo dimostrato sul campo ma deve essere uno stimolo a migliorarsi".

La preoccupano i 7 gol subiti in 6 gare di campionato?

"Dietro a volte abbiamo preso dei gol troppo facilmente, ma sul dato complessivo pesa sicuramente la trasferta di Camaiore. Lì abbiamo avuto un black out di 50 minuti nei quali abbiamo subito 4 gol, più della metà di quelli incassati nelle restanti 5 gare e che falsano un po’ le evidenze sulla nostra tenuta difensiva. Alla fine in 3 partite su 6 siamo rimasti con la porta inviolata e credo che la mia squadra abbia tutte le qualità per poter migliore questa statistica".

Gianluca Bondielli