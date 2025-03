Massese Scocca l’ora della verità contro il Cecina. Difficile la rincorsa all’ultimo posto dei playoff

Siamo arrivati alla resa dei conti. Se fino a qualche settimana fa la Massese era padrona del proprio destino e il tecnico Massimiliano Pisciotta soleva ripetere che tutto dipendeva unicamente dai risultati dei suoi ragazzi adesso non è più così. I bianconeri dovranno provare a vincere i tre incontri che restano ma con la consapevolezza che questo adesso potrebbe non bastare più per centrare l’obiettivo playoff. La Massese nel contempo dovrà anche sperare che qualcuno là davanti inciampi e non faccia percorso netto. Al momento diventa difficile inquadrare perfettamente la corsa all’ultimo posto ad appannaggio degli spareggi promozione perché domenica scorsa, a causa dell’allerta meteo, è saltata una partita cruciale come Montespertoli-Castelnuovo Garfagnana che verrà recuperata soltanto mercoledì 26 marzo. L’entità delle residue chance della Massese dipenderà molto dall’esito di questa sfida. Dovessero fare il colpaccio i garfagnini il distacco dal quinto posto salirebbe a 5 lunghezze e diventerebbe proibitivo. In caso di vittoria del Montespertoli i punti da recuperare sarebbero 4 mentre col pareggio, miglior risultato per gli apuani, scenderebbero a 3.

In attesa di capire l’entità del gap da colmare la squadra zebrata non ha alternative: oggi c’è da battere lo Sporting Cecina nel match in programma allo stadio Vitali (ore 14,30). Vignali e compagni si ritroveranno di fronte la terza forza del torneo che ha 7 punti più di loro e che fin qui ha avuto uno dei rendimenti più costanti. Il Cecina era terzo al giro di boa ed ha mantenuto questa sua posizione. Nel girone di ritorno la formazione livornese ha ottenuto più punti in trasferta che in casa.

La pausa dei campionati di Serie A e B potrebbe facilitare un maggior afflusso di sportivi in una sfida dove il sostegno del pubblico sarà molto importante. Va detto, però, che dopo l’esodo incredibile di tifosi massesi a Firenze in occasione della sfortunata finale di Coppa Italia l’entusiasmo verso questa squadra si è notevolmente raffreddato e il numero delle presenze allo stadio da tempo non va oltre le 200 unità.