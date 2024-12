Massese senza brividi contro il Cecina. Pareggio indolore che smuove la classifica

cecina

massese

CECINA: Cappellini, Milano (49’ Fiorentini), Fiorini, Ghilli (73’ Moroni), Startari, T.Lorenzini, And.Brizzi, Diagne, Skerma, Giannini (61’ Fofana), El Falahi (73’ Di Tanto). A disp. Gliatta, Pozzobon, Saba, Cionini, Giovannucci. Allenatore: Miano.

MASSESE: Cozzolino, Mapelli, Quilici, Ant.Brizzi (55’ Cecilia), Andrei, Favret, Bertipagani, Costanzo, Buffa, Anich (76’ Goh), Bartolomei (61’ A.Lorenzini). A disp. Benassi, Bossini, Lazzini, Vignali, Romiti, Nannipieri. Allenatore: Pisciotta.

Arbitro: Boeddu di Prato (Tilli di Prato e Rugi di Empoli).

Note: ammoniti Lorenzini, Diagne (C); Cecilia (M). Recupero: 2’ e 3’.

CECINA - Reti inviolate tra Cecina e Massese nell’atteso scontro in chiave play-off. Le palle gol non sono mancate, ma le difese hanno avuto la meglio. I padroni di casa conservano il terzo posto in una giornata che vede la capolista Camaiore prendere il largo. I bianconeri rischiano grosso nella ripresa, riuscendo comunque a portare a casa un punto in definitiva prezioso per la loro classifica. Sebastiano Miano conferma dieci undicesimi della formazione che ha pareggiato in rimonta a Perignano: Giannini al posto di Rovini l’unica variante. Due le novità per Massimiliano Pisciotta, reduce dallo zero a zero nel derby col Viareggio: Cozzolino tra i pali (forfait all’ultimo momento del titolare Mariani) e Brizzi preferito a Cecilia; da registrare il rientro di Andrea Vignali, il "capitano" si accomoda in panchina. Cronaca. C’è subito un colpo di testa di Skerma neutralizzato da Cozzolino. Al 14’ percussione sulla destra di Diagne, con tiro finale parato. Il solito Diagne ci riprova al 16’ e poi al 29’ su punizione, senza fortuna. Al 35’ Giannini dalla distanza non trova la porta. A ridosso dell’intervallo da calcio piazzato la migliore opportunità per la Massese: Anich pesca Mapelli, che da posizione invitante "spara" sopra la traversa. Nella seconda frazione sale in cattedra il Cecina. Al 53’ c’è una conclusione di Fiorini parata da Cozzolino. La Massese si difende con ordine, faticando però a ripartire. Forcing dei padroni di casa nell’ultimo quarto d’ora. Al 75’ ci prova Andrea Brizzi da fuori: palla a lato. Alto all’82’ il tentativo del nuovo entrato classe 2007 Di Tanto. Doppia occasione per il Cecina nei minuti di recupero: al 91’ Fofana vicinissimo al bersaglio su passaggio di Diagne; al 93’ è Skerma a sfiorare il palo. Finisce così senza vincitori né vinti. Per la Massese è il terzo pareggio consecutivo.