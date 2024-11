Massese Torna disponibile il capitano Vignali. Pisciotta recupera anche Bossini e Bertipagani

Sorpresa in casa Massese. Andrea Vignali sta bene e domenica sarà disponibile contro lo Sporting Cecina. E’ stato lo stesso Massimiliano Pisciotta a renderne conto. "Sono due giorni che Andrea si allena con noi. Nessuno se lo aspettava ma è rientrato in gruppo e sarà tra i convocati. Questo dimostra quanto il capitano ci tenesse a rientrare. Per il resto la squadra è in salute anche se Bossini e Bertipagani hanno rimediato delle distorsioni alla caviglia pensiamo di recuperarli". E’ una Massese che in difesa sta facendo molto bene ma il tecnico siciliano divide giustamente i meriti fra tutti. "Non solo dietro stiamo facendo bene ma anche in mezzo al campo dove abbiamo un buon filtro e in attacco dove si sacrificano a venire sotto palla. E’ un gruppo coeso e quando non si prende a volte neppure un tiro è perché si esprimono bene tutti i ragazzi. E’ normale poi che ci sono i duelli personali dei difensori e anche quelli fanno la differenza. La cosa bella di questa linea difensiva è che è molto giovane e può soltanto crescere".

E’ in attacco, invece, che la Massese può e deve crescere ancora. "A noi rispetto alle prime manca qualche gol – ammette Pisciotta – che poi è quello che sta incidendo sulla classifica attuale. Buffa sta facendo tanto ma a volte lo raddoppiano o lo triplicano. Stiamo cercando un giocatore che lo possa affiancare. Un giocatore importante non a livello di nome ma nel senso che ci possa dare una mano. Cerco un giocatore che abbia voglia di emergere, di mettersi in gioco e dare tutto, non elementi a fine corsa o che cercano di avvicinarsi".

Tra le punte attenzionate dalla Massese in estate c’era proprio Scherma che sta contribuendo a fare del Cecina il secondo miglior attacco del girone. "Lo abbiamo cercato in estate – conferma il mister – poi lui ha fatto una scelta diversa. Davanti il Cecina è molto rapido e veloce. Non è una squadra facile da affrontare perché tra l’altro è bene allenata. Giocheremo sul sintetico e ci dovremo mettere tanta voglia e consapevolezza. Questo è un campionato molto equilibrato: con due risultati negativi o positivi fai un salto indietro o in avanti. In questo momento non dobbiamo vedere chi è secondo ed a quanti punti. Se noi facciamo il nostro dovere poi i frutti si vedranno".

Gianluca Bondielli