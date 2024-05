Matteo Cotali, il protagonista. "Pensavamo di poter fare di più. Ma abbiamo imparato tanto»

Quella del Modena di Bisoli si è dimostrata una difesa pressoché impenetrabile e uno dei suoi punti fermi è Matteo Cotali. "Bisoli ci ha dato tanta compattezza difensiva ma più che una questione di moduli a mio avviso è l’interpretazione che ogni giocatore ha dato in campo. Sia in una difesa a tre che a quattro cerco sempre di dare il massimo, nasco terzino a quattro me se devo giocare in altre posizioni cerco di assolvere al meglio il compito che mi è stato assegnato". Sugli obiettivi suoi e della squadra per il prossimo anno: "Questa è stata un’annata difficile, pensavamo di poter fare qualcosa in più e non ci siamo riusciti. Io stesso ho commesso errori che cercherò di non ripetere. Da questa stagione abbiamo imparato tanto. Voglio mettere le mie caratteristiche al servizio del Modena. Dove potremo arrivare è difficile dirlo, la società dovrà fare delle valutazioni e tutti siamo messi in discussione". Sulla condizione fisica apparsa un po’ carente: "Abbiamo lavorato bene tutto l’anno, ultimamente ci è mancata un po’ di freschezza ma questo è forse dipeso dai tanti infortuni, dalla difficoltà nel recuperare la condizione. Io di problemi non ne ho avuti ma forse una riflessione può essere fatta per vedere se qualcosa si può migliorare". Sulla paura di retrocedere: "Un po’ c’è stata, ne abbiamo parlato fra di noi, siamo un gruppo che a livello umano è di spessissimo valore e queste difficoltà ci aiuteranno a crescere".,

r.d.