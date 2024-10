Megabox A Firenze un punto e tanti rimpianti

Il Bisonte Firenze

3

Megabox Vallefoglia

2

IL BISONTE : Davyskiba 8, Butigan 15, Malual 21, Cagnin 9, Mancini 7, Agrifoglio; Leonardi (L), Nervini 15, Bechis 2, Acciarri 2. Non entrate: Battistoni, Giacomello, Ribechi (L2). All. Bendandi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 11, Storck 16, Giovannini 18, Candi 11, Perovic 6, Lee 19; De Bortoli (L), Kobzar, Bici 1, Michieletto. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi (L2). All. Pistola.

Arbitri: Serafin e Simbari.

Parziali: 27-25 (33’), 21-25 (31’), 19-25 (29’), 27-25 (35’), 15-12 (20’).

Note: spettatori: 565.

La prima partita della stagione vale un punto per la Megabox, che a Firenze contro il Bisonte gioca una maratona. La gara è durata infatti quasi tre ore. Le fiorentine sono partite aggressive, andando avanti di 1 set a 0. Nel secondo c’è la riscossa delle biancoverdi, che poi si aggiudicano anche il terzo parziale. Nel quarto però arriva la svolta. Sopra di 12 a 8, le biancoverdi vengono in seguito sorpassate dalle padrone di casa, che da quel momento in poi corrono come un treno per vincere al tie-break. Alla squadra di coach Pistola resta il rimpianto di non aver arpionato il primo set, che conduceva 24-21, e di non essere stata in grado di dare il colpo di grazia alle avversarie nel quarto set.

Nel primo set c’è stato equilibrio fino al break di Lee: 24-21. Un errore di Perovic in battuta, uno della stessa Lee in attacco e due punti consecutivi di Davyskiba ribaltano però il set, chiuso poi da un errore di Giovannini (27-25). Secondo e terzo set sono stati i migliori giocati dalla squadra del presidente Angeli. Sul 24-18 piccolo black-out che riporta a -3 le toscane, poi chiude Giovannini 25-21. Il terzo set è la fotocopia del secondo con un inizio a tutto gas che vale il 2-7. Firenze scivola sino al -11 (13-24), poi un altro passaggio a vuoto delle avversarie riporta la squadra di Bendandi a quota 19. Stavolta è Storck a chiudere il set.

Nel quarto parziale l’inerzia pare la stessa: il 1-5 e 8-12, ma stavolta alla Megabox manca il colpo del k.o. Butigan sorpassa a 14 per arrivare sino al 23-19. Le pesaresi pareggiano a 23, annullano con Perovic il primo set-point e trovano persino un match-point grazie ad un errore di Nervini. Ma Malual e Cagnin rimandano il verdetto al tie-break. Nel quinto parte meglio Vallefoglia (avanti 2-0). Ma l’ultimo vantaggio ospite è al cambio campo con Giovannini, poi esce fuori la determinazione del Bisonte, che chiude set e partita

b. t.