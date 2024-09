Megabox, test internazionale con Levski Sofia e Omag-Mt

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia oggi disputerà un triangolare di allenamenti congiunti con il Levski Sofia, squadra di punta del campionato bulgaro, e la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, una delle formazioni più quotate del campionato italiano di Serie A2. In calendario tre test: il primo, alle 17, tra Megabox e Levski Sofia; a seguire, intorno alle 18.30, quello tra Levski e Omag-Mt San Giovanni in Marignano; infine, intorno alle 20, chiusura con Megabox e Omag-Mt.

La squadra del Levski Sofia passerà a Vallefoglia l’intera settimana, svolgendo una serie di sedute di allenamento in palestra e in sala pesi con lo staff tecnico della Megabox, nell’ambito dell’accordo di collaborazione in atto con la società del presidente Ivano Angeli, che spiega: "Teniamo molto a questo rapporto creato con il Levski Sofia. Il nostro campionato è considerato uno dei più importanti del mondo, specialmente ora dopo la storica vittoria della Nazionale alle Olimpiadi, e noi siamo aperti a queste collaborazioni sia per condividere il nostro saper fare, sia per poter visionare giovani atlete di una scuola di grande tradizione e valore come quella bulgara".

Quattro giocatrici del Levski Sofia (Dariya Ivanova, schiacciatrice del 2003; Ivanina Malinova, centrale del 2005; Chiara Andonov, palleggiatrice del 2006; Michaela Stoyanova, opposta del 2005, hanno passato a Vallefoglia una settimana di allenamento tecnico al fianco della prima squadra della Megabox alla fine di agosto. L’anno prossimo la Under 18 della Megabox sarà a Sofia a ricambiare la visita, allenandosi con la formazione giovanile della società bulgara.

b. t.