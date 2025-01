Memorial Piero Frosio. I Giovanissimi del Grifo chiudono al terzo posto

Terzo posto per i Giovanissimi biancorossi al 2^ memorial “Piero Frosio”, il torneo dedicato al grande capitano del Perugia dei miracoli disputatosi a Milano nel centro sportivo dell’Aldini. In campo, oltre l’Aldini, anche Atalanta, Perugia, Monza, Como, Enotria, Legnano e Pro Sesto. Il Perugia, nel proprio girone, ha vinto 2-1 contro il Monza e 2-0 contro la Pro Sesto perdendo poi con l’Aldini 2-1 classificandosi al secondo posto. Nella gara per il 3^/4^ posto, il Perugia si è imposto sul Como per 4-1. A coronare la giornata il premio come miglior giocatore del torneo ad Andrea Morresi.