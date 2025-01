Mercato dilettanti: è il giorno della verità. Baggiani è dell’Antella, colpo Pontassieve

Nei dilettanti si registrano ancora novità di mercato della sezione invernale che termina nella giornata di oggi. Partiamo dall’Eccellenza con le ultime novità in casa Antella come conferma il vice presidente, l’avvocato Iacopo Innocenti, che per rinforzare il reparto difensivo, sono stati tesserati due giocatori. Si tratta di Davide Tosolini classe 2000, difensore, con esperienza in diverse squadre di buon livello, una lunga militanza iniziata con la Triestina, Milano City, Messina, Colorno e poi Milazzo, nell’ultima stagione nello Jonica. L’altra new entry in casa biancoceleste riguarda Lorenzo Baggiani (2002), che era in forza alla Fortis Juventus.

I due difensori sono già a disposizione dell’allenatore Stefano Alari che domenica in occasione della trasferta dell’Antella sul campo del Valentino Mazzola potrebbero debuttare. Un altro giocatore molto corteggiato è l’attaccante della Fortis Juventus, Elia Masini (2003) con 6 gol all’attivo. Fino a ieri il giocatore era ancora un tesserato della Fortis. In casa Scandicci dopo l’uscita dell’attaccante Gioele Grillo (2004) che si è accasato con il Certaldo, il direttore generale Claudio Davitti per la sostituzione, starebbe per concludere con un attaccante esterno.

Anche nel Signa 1914 si registra un’operazione in uscita che riguarda l’attaccante esterno Lorenzo Petronelli (2003) ex Fiorentina, San Donato e Ghiviborgo, corteggiato dalla Mobilieri Ponsacco e ci sarebbe anche lo Scandicci. In Promozione, il Pontassieve avrebbe concluso un’operazione in entrata per il centrocampista Gianluca Castiglione (1991) che è in uscita dalla Fortis Juventus. in casa della capolista Sansovino del tecnico Giacomo Chini si registra l’inserimento dell’attaccante Leonardo Imbrenda (1999) che era in forza alla Mobilieri Ponsacco.

Giovanni Puleri