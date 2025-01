Mercato. La settimana di Kanoute. Riflettori sulle uscite

Tra sei giorni chiuderà ufficialmente il calciomercato invernale. Il triplice fischio sarà lunedì prossimo a mezzanotte. Il Perugia ha fatto capire che, nonostante gli infortuni, non sono in agenda interventi in difesa. Intanto nelle prossime ore a Pian di Massiano arriverà Mamadou Kanoute: l’esterno si metterà a disposizione di Zauli, la società farà di tutto per far sì che l’esterno possa essere a disposizione già per la gara con il Rimini, ma non ci sono certezze. Il Perugia spingerà per le operazioni in uscita, un occhio ai calciatori fuori dal progetto (per Squarzoni resta vivo l’interesse dello Spezia) ma anche a Alessandro Seghetti. Per l’attaccante (che dovrebbe rientrare nei prossimi giorni) resta vivo l’interesse dello Spezia, ma le due società devono ancora mettersi sedute per capire se sussistono le condizioni per chiudere l’operazione in questa sessione di mercato.