Meteo, incubo senza fine. Discesa ancora stoppata a Zermatt e Cervinia

Otto annullamenti in due anni nel ghiacciaio a 3.500 metri di altitudine, dove il maltempo diventa estremo. Cancellata ieri anche la seconda discesa di coppa del mondo femminile tra Zermatt e Cervinia (nella foto Sofia Goggia), a causa del troppo vento. Tra lo scorso anno e in questa stagione è stata l’ottava cancellazione consecutiva di questa gara tra Svizzera e Italia nonostante gli sforzi degli organizzatori. Le quattro cancellazioni della passata stagione erano state causate dalla mancanza di neve. Per quest’anno si era così deciso di posticiparle di un paio di settimane. Ma questa volta la situazione si è ribaltata e le gare sono state cancellate a causa del fortissimo vento. Il futuro sulla Gran Becca a questo punto è sempre più’ a rischio. In attesa che la Fis individui date e sei per recuperare, la Coppa del mondo femminile si trasferisce in Nord America, per un gigante e uno speciale a Killington (Usa) e due giganti a Tremblant (Canada). Per le gare veloci, bisognerà attendere fino all’Immacolata, col ritorno a St.Moritz: si svolgeranno due superG ed una discesa libera.